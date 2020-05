La chronique de Laurent Gerra du 28 mai 2020

et Jade

publié le 28/05/2020 à 10:39

Avec cette épidémie de coronavirus, notre spécialiste économique François Lenglet l'a annoncé "tout va s'effondrer". Afin d'illustrer ses propos, il prend le cas de la culture : "Prenons Karine, une jongleuse cracheuse de feu en sarouel, Saturnin son partenaire qui est clown de rue et leur doberman (...) et bien cette année, Karine et Saturnin ne pourrons pas aller à Avignon faire la manche devant la Fnac". "Pour eux le manque à gagner est colossal", conclut l'expert.

Le Professeur Raoult a appelé "en tout bienveillance, pour dire à tous vos auditeurs qu'il faut pas écouter ces fadas de journalistes parisiens qui font paniquer les gens inutilement avec la Covid-19. L'épidémie est en train de disparaître, y'a qu'a regarder les courbes", précise l'infectiologue.

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday a annoncé que son nouvel album est terminé et s'appellera Puisque c'est écrit. Un choix de titre que le chanteur motive par "parce que justement, il l'est : écrit". Une des chansons de l'album s'appelle également Puisque c'est écrit, "d'ailleurs, c'est écrit sur la pochette, de Puisque c'est écrit", précise le sosie vocal.