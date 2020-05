La chronique de Laurent Gerra du 26 mai 2020

publié le 26/05/2020 à 10:09

Après son coup de gueule sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard reçoit un coup de téléphone du Président Emmanuel Macron, qui lui demande son avis sur le déconfinement du 2 juin. "Bah si t'as les cou*illes mon pote, le 2 juin tu fais un lâché de sal*pes, et pas des sal*pes d'élevage, des vraies sal*pes il veut le gars", soumet comme idée l'humoriste.

Marine Le Pen fait de son côté une requête bien particulière : la Présidente du Rassemblement National souhaite avancer les élections. Pourtant elle s'était positionnée comme favorable au report du premier tour des municipales. "Les municipales ? J'en ai rien à faire, rien à cirer, rien à battre, rien à fo*tre, rien à carrer, je m'en bats les steaks madame. Je vous parle des présidentielles, j'exige qu'elles se tiennent demain matin à la première heure", précise Marine Le Pen.

Le Professeur Raoult s'exprime sur la polémique autour du Président américain Donald Trump et du fait qu'il prenne de la chloroquine. Didier Raoult assume avoir prescrit ce traitement au locataire de la Maison blanche : "Sous le gilet jaune du docteur proche du peuple, il y a un homme bienveillant qui soigne tout le monde, même les puissants", explique le microbiologiste qui avoue s'être également occupé du régime de Kim Jong-un, de l'AVC de Bouteflika et plus récemment la déprime d'Erdogan.