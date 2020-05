Le meilleur de Laurent Gerra avec Pascal Praud et Valéry Giscard d'Estaing

publié le 24/05/2020 à 10:28

Valéry Giscard d'Estaing a reçu la visite de Columbo, qui tente de faire la lumière sur l'affaire de plainte pour agression sexuelle visant l'ancien Président. Lorsque l'enquêteur finit par demander à Monsieur Giscard d'Estaing de le suivre, ce dernier se met à chanter : "Manu Macron, Manu Macron, tu veux me coffrer, tu veux me coffrer, je me laisserai pas, je me laisserai pas, embastiller, embastiller. Tu veux me faire taire, tu veux me faire taire, pendant que toi, pendant que toi, tu roules des pelles, tu roules des pelles, à la Merkel, à la Merkel".

C'est ensuite Pascal Praud qui est entré en slip de bain dans le studio, afin de prôner la réouverture des plages : "Je suis le Charles de Gaulle des bords de mer, le Maréchal Leclerc des stations balnéaires, je vais d'ailleurs installer mon gouvernement provisoire à Pornichet", a déclaré le journaliste.