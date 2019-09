publié le 09/09/2019 à 09:49

Le sosie vocal de Johnny Hallyday s'invite en tête des ventes de disques. Jean-Baptiste Guégan est découvert en 2018 dans l'émission La France a un incroyable talent, diffusée sur M6. L'homme a chanté Johnny en petits comités, dans des mariages, ou pour des fêtes d'entreprises pendant des années, explique Le Parisien ce lundi 9 septembre. Dans un mois, il sera dans les Zénith de France, de Belgique et de Suisse.

Puisque c'est écrit - c'est le nom de l'opus - s'est écoulé à 27.422 exemplaires en une semaine, loin devant les deux nouveautés les plus attendues et les plus médiatisées, Rilès et Lana del Rey.

L'album a été réalisé avec Michel Mallory, le principal parolier de l'Idole des jeunes. Il raconte qu'au départ, ce sont sa femme et des amis qui lui ont parlé de Jean-Baptiste Guégan. Mallory ne veut toutefois pas en entendre parler : quand on a passé 50 ans avec l'original, on ne veut pas d'un imitateur. Mais le manager de Guégan insiste et Malorry finit par accepter. Le parolier tombe immédiatement sous le charme.

"Il comble le manque"

Michel Mallory est stupéfait par la voix de Jean-Baptiste Guégan. "Quand il m'a dit bonjour, ça m'a bluffé (...) Il a les mêmes cordes vocales et les mêmes défauts", explique-t-il dans les colonnes du quotidien francilien. Les deux hommes discutent beaucoup. Mallory décide alors de l'emmener enregistrer dans le studio préféré du taulier, à Nashville (Tennessee) des titres qu'il avait écrits au départ pour Johnny Hallyday, mais que le chanteur n'a jamais eu le temps d'enregistrer.

Au départ, ni Mallory ni Guégan ne sont sûrs de leur coup, mais force est de constater qu'ils ont eu raison d'y croire. Si les fans sont divisés sur les réseaux sociaux, les chiffres de ventes montrent qu'une partie du public de Johnny le suit. "Il comble le manque", avoue ainsi Brigitte, 63 ans, venue faire dédicacer l'album de Jean-Baptiste Guégan, un t-shirt "allumer le feu sur le dos". "Johnny me manque et Jean-Baptiste me rappelle par sa voix et son humilité mon idole. J'espère qu'il va se faire un nom, car c'est un vrai artiste", poursuit-elle. "Il ne cherche pas à imiter Johnny. Si c'était le cas, cela ne nous intéresserait pas", abonde Béatrice.

"Souriez pour payer"

Peut-être pourrez-vous un jour vous procurer l'album de Jean-Baptiste Guégan avec un simple sourire. En Chine, plus besoin d'argent liquide ni de carte bancaire ou de smartphones : les consommateurs payent de plus en plus leurs achats en scannant leur visage, comme le rapportent nos confrères des Dernières nouvelles d'Alsace. Cette technologie a été baptisée "Smile to pay" ("Souriez pour payer")



Le principe est simple : une caméra 3D scanne les visages au passage en caisse pour les associer à un compte bancaire qui sera immédiatement débité. Un gain de temps, certes, mais qui n'est pas sans poser questions, note le journal. Il y a en effet un grand risque que l'État utilise ces données pour ses besoins de surveillance ou encore pour le suivi des dissidents, s'inquiète un chercheur de l'université de Sydney.



Les partisans assurent quant à eux que c'est bien plus sûr qu'un code de carte bancaire. Et les professionnels sont séduits. Alipay, le géant chinois du paiement mobile, a prévu d'investir plus de 3 milliards de yuans, soit près de 400 millions d'euros dans les trois prochaines années.