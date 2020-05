La chronique de Laurent Gerra du 25 mai 2020

publié le 25/05/2020 à 09:33

Le ministre de l'Intérieur est apparu, marchant avec une béquille sans que l'on sache ce qui lui est arrivé. "Ce qui est arrivé c'est un accident de déconfinement. Deux mois sans aller en boîte, je suis rentré dans une terrible dépression. Dès qu'Emmanuel nous a autorisé à sortir, j'ai organisé une surboom au Montana, y'a un gonz' qui a renversé son Gin tonic, j'ai glissé sur la rondelle de citron et voilà le travail", explique Christophe Castaner.

Le deuxième tour des Municipales aura donc lieu le 28 juin. Les parties de gauche tentent de s'entendre, le point avec l'ancien président de la République, François Hollande. " J'ai réuni mon Think Tank Terra nova et après des jours de négociations, nous avons appelé mon nouveau mouvement "Union de la gauche". Cela sonne moderne non ?", demande François Hollande.

Après un intense lobbying de Philippe de Villiers, directement auprès d'Emmanuel Macron, le Puy du Fou va rouvrir ses portes le 11 juin, malgré les réticences d'Edouard Philippe : "Je suis le Charles Martel des parcs d'attraction", assure-t-il.