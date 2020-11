VIDÉO - Omar Sy parodie "Doudou" d'Aya Nakamura en hommage au "SAV"

publié le 23/11/2020 à 11:16

"C'’était trop tentant ... @ayanakamura_officiel #Doudou". C'est ainsi qu'Omar Sy a annoncé sa vidéo sur Instagram, où il parodie Doudou, l'un des titres du nouvel album d'Aya Nakamura, en reprenant son rôle connu du Service après-vente des émissions. Une pastille vidéo qu'il animait sur Canal+ avec Fred Testot, de 2005 à 2012, et qui a contribué aux succès des deux acteurs.

Doudou est un personnage qu'incarnait Omar Sy dans le "SAV" avec lequel l'acteur et humoriste reprenait, entre autres, certaines chansons incontournables. Omar Sy reprend dans sa vidéo chante le début du refrain Doudou d'Aya Nakamura et certaines de ses paroles, tout en se déhanchant.

Une reprise a cappella saluée par les internautes, les fans d'Omar Sy, anonymes et célèbres. Ainsi Gims a commenté ce post par un "Le retour !!!!!", le créateur Simon Porte Jacquemus avec un émoji dont les yeux sont des cœurs et Mokobé par : "On en avait besoin avec toutes ces histoires de confinement et couvre-feu de retour comme jamais" avec plein d'émojis cœur.