La chronique de Laurent Gerra du 23 novembre 2020

publié le 23/11/2020 à 09:46

L’ouverture de la saison d’hiver approche pour les stations de ski. "J’ai de très bonnes nouvelles à annoncer aux amateurs de ski", nous dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous avons décidé d’autoriser l’ouverture des hôtels ! Les restaurants resteront en revanche fermés et les vacanciers devront manger dans leur chambre d’hôtel. Ceux qui souhaitent des spécialités montagnardes devront amener leur propre appareil à raclette", poursuit le ministre.

François Hollande et Julie Gayet ont mis aux enchères un dîner en leur compagnie au profit de la fondation The Good Planet. "En effet, quand le président de The Good Planet, Yann Arthur-Bernard, me l’a proposé, j’ai accepté sans hésiter", lance François Hollande. "Mais je suis un peu déçu, les enchères ne montent pas beaucoup. 15 euros. Alors certes, c’est mieux que le slip en papier de Patrick Bruel, dont les enchères s’élèvent à 2,50 euros", explique l'ancien chef de l'État.

Après d’âpres négociations, le gouvernement a donc obtenu le décalage d’une semaine du fameux Black Friday. Mais les géants de la vente en ligne semblent bel et bien avoir changé durablement nos habitudes de consommation. "Personnellement, je me fais coiffer sur Amazon et je ne m’en porte pas plus mal", témoigne notre spécialiste économique, François Lenglet.