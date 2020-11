La chronique de Laurent Gerra du 25 novembre 2020

publié le 25/11/2020 à 09:35

Le président de la République s’est de nouveau exprimé mardi, annonçant une nouvelle série de mesures insolites qui ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale : Les Sinoks. L’épisode du jour, raconté bien sûr par l’inoubliable Claude Piéplu, s’intitule : Quand on veut sauver Noël, faut faire chauffer la cervelle. "En ce temps-là, sur la planète des Sinoks, comme tous les 15 jours, le président des Sinoks avait pris la parole à la télévision pour expliquer comment sauver le Black Friday et les fêtes de Noël", lance Claude Piéplu.

À moins de 2 mois de la prise de fonction du nouveau Président américain Joe Biden, le Président sortant Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite. Faisons le point sur cette situation inédite avec notre spécialiste des USA, John Rambo. "Attends ! Arrête ! Arrête, j’te dis ! J’ai pas l’cœur à défourailler du Viet Công ! Avec Donald, on s’ennuyait jamais. Le matin, on s’levait, on lisait Twitter et on savait avec qui on allait rigoler pour la journée", dit-il.

La guerre entre les futurs vaccins contre la Covid-19 fait rage. Une escalade qui semble plus motivée par la flambée des cours de bourse que par la santé des populations. Faisons le point avec les deux chroniqueurs stars de la chaîne régionale Azur TV : Jean-Michel Aphatie et Philippe Bouvard. "La planète gronde, la crise sanitaire s’éternise et les laboratoires se livrent une guerre sans merci autour des vaccins", lance Aphatie.