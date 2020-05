publié le 17/05/2020 à 19:41

Le Parlement a adopté définitivement, via un ultime vote de l'Assemblée à main levée, la proposition de loi de Laetitia Avia (LaREM) visant à "mettre fin à l'impunité" de la haine en ligne, un texte jugé "liberticide" par ses détracteurs.

Les députés se sont prononcés par 355 voix pour, 150 contre et 47 abstentions sur ce texte qui prévoit à partir de juillet pour les plateformes et les moteurs de recherche l'obligation de retirer sous 24 heures les contenus "manifestement" illicites, sous peine d'être condamnés à des amendes allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Sont visées les incitations à la haine, la violence, les injures à caractères racistes ou encore religieuses.

Cette loi est qualifiée par Marine Le Pen comme étant "l'un des pires reculs concernant la liberté d'expression depuis 200 ans". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la présidente du Rassemblement national estime que l'on "privatise la censure".

"On va demander aux plateformes de déterminer ce qu'est ou non un contenu haineux et on va pousser des minorités à s'organiser pour signaler des contenus qui politiquement leur déplaisent et ne sont pas haineux (...) Les plateformes vont anticiper la censure, elles enlèveront l'intégralité de ce qui est signalé, plutôt que de prendre le risque d'être sanctionnée financièrement".

Selon la députée, "la liberté d'expression, c'est d'avoir la liberté de tenir des propos qui choquent ou qui heurtent tout ou une partie de la population (...) C'est un recul terrible et ça démontre qu'Emmanuel Macron et sa majorité ont un vrai problème avec les libertés".