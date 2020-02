publié le 23/02/2020 à 14:18

Marine Le Pen est déjà lancée dans la course pour la présidentielle de 2022. Après avoir officialisé sa candidature, la présidente du Rassemblement national se place comme adversaire d'Emmanuel Macron, en vue du second tour en 2022. Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 février, la candidate a expliqué : "Les Français ont besoin d'espoir et de voir la lumière au bout du tunnel. Ils n'en peuvent plus de la politique menée par Emmanuel Macron".

Quant à une éventuelle dernière candidature, la présidente du Rassemblement national refuse de se projeter dans cette hypothèse." Nous avons de grandes chances de pouvoir appliquer nos idées, car j'ai de grandes chances d'être élue présidente de la République".



Est-elle prête à laisser la présidence du Rassemblement national pour être candidate ? "J'y réfléchis", répond Marine Le Pen. "Je réfléchis à pouvoir me présenter comme candidate de tous les Français, en étant évidemment soutenue par mon mouvement", ajoute-t-elle. La candidate à la présidentielle de 2022 a été élue à la tête du Front national (devenu depuis Rassemblement national, ndlr) lors du congrès du parti en 2011.