La chronique de Laurent Gerra du 19 octobre 2020

publié le 19/10/2020 à 09:58

Les grandes villes françaises sont soumises au couvre-feu depuis ce weekend. Le Premier ministre est avec nous pour en parler : "Bonjour mademoiselle Jade et bonjour à tous les auditeurs de Radio Télévision Luxembourg qui me font l’honneur de m’écouter", lance Jean Castex. "Si les Français ne sont pas capables de faire la différence entre un couvre-feu pour se protéger de la Covid-19 et un couvre-feu pour se protéger des fridolins, je ne peux rien pour eux", a-t-il déclaré. Et de renchérir : "Nous ne sommes plus en 1940, et si vous voulez du jambon, pas besoin d’aller au marché noir, il suffit d’aller dans un magasin Félix Potin".

De son côté, l’ancien président Nicolas Sarkozy, mis en examen dans l’affaire du supposé financement par la Lybie de sa campagne de 2007, se perd dans toutes ces procédures judiciaires. "Attendez, attendez, parce ce que j’m’y perds, moi, dans toutes mes mises en examen que j’suis obligé de les noter pour pas en oublier. De laquelle c’est que vous voulez que j’vous parle : Corruption passive ? Recel de détournement de fonds publics ? Vol à main armé ? Défaut de permis de chasse ? Injure à agent ? Tapage nocturne ? Interruption illégale de grossesse ?", s’interroge-t-il avant de balayer les accusations d'association de malfaiteurs.

"Ah oui, j’l’avais pas encore dans ma collec’, celle-là. Elle est pas mal, hein : ‘association de malfaiteurs’ ? Non mais sérieusement, vous m’imaginez avec Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth, alignés par ordre de taille comme les Dalton, en train d’aller braquer le colonel Kadhafi sous sa tente avec ses douze femmes et ses trente chameaux ?", lance l’ancien chef d’État.