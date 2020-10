La chronique de Laurent Gerra du 16 octobre 2020

publié le 16/10/2020 à 10:40

Pascal Praud voudrait profiter du micro pour poser quelques questions à nos auditeurs. "Le logo des J.O 2024, d'après vous que représente-t-il ? Une tache, une femme, un pubis poilu ou la flamme du Rassemblement national ou un peu les trois ? Je pose la question au 3210. Question suivante : si le logo des J.O est bien une femme, pourquoi les hommes, les trans et les sans opinions sont-ils exclus ? Et pour les Jeux paralympiques, faudra-t-il rajouter deux roues de chaque côté ?"

Hier était célébré la journée mondiale du lavage des mains, une initiative qui a convaincu José Bové : "Je vous voir venir, vous voulez me faire dire qu'il faut économiser l'eau et s'éclairer à la bougie ? Mais nous autres les écolos on a rien contre un bon lavage des mains. Une fois par an, ça ne fait pas de mal à condition de ne pas trop insister sous les ongles sinon les petites bêtes ne vont pas trop aimer".