La chronique de Laurent Gerra du 13 octobre 2020

À la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui évoquera la situation sanitaire en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé de nouvelles mesures qui devront être appliquées dans les restaurants : "Le masque devra impérativement être porté entre chaque bouchée. Le même masque pourra être utilisé dans les menus entrée-plat-dessert mais il faudra deux masques dans les menus en cinq services, et un masque tous les trois plats dans les menus en sept services plus mignardises".

Les mesures sanitaires renforcées ne font pas que des heureux dans les villages de France. En pleine partie de cartes, Daniel Auteuil et Yves Montand se plaignent de la situation dans notre saga provençale "Macron des Sources", avec leur rôle de Papet et Ugolin : "J’ai pas l’habitude de jouer ici, dans ta cave, au milieu des caisses de masques de contrefaçon".

Pascal Praud a présenté à mademoiselle Jade le programme de son émission Les Auditeurs ont la parole, qui parlera essentiellement de musique: "Nous allons parler du grand retour du groupe Indochine et de son chanteur Nicola Sirkis, que nous avons connu blond platine, puis maintenant gris cendré" affirme le présentateur. "Après avoir adopté le look Evelyne Dhéliat et le look Catherine Lara, Nicola Sirkis va-t-il adopter le look Morini-Bosc pour son grand retour sur scène ? [...] Pensez-vous qu’Indochine s’appelle Indochine car ils ont des têtes à avoir fait l’Indochine ?" Pascal Praud pose la question au 3210.