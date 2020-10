La chronique de Laurent Gerra du 12 octobre 2020

publié le 12/10/2020 à 09:36

Olivier Véran annonce en direct de nouvelles mesures alors que les mesures sanitaires dans les restaurants sont incomprises. "À l’entrée du restaurant, un justificatif de domicile (...), explique-t-il. À table, la fourchette doit être posée à gauche de l’assiette et le gel à droite. Dans les zones concernées, le couteau passe donc à gauche, sauf s’il s’agit d’un couteau à poisson, qui devra être placé à la droite du gel et de l’assiette. Pour les gauchers, des études sont en cours. Je reviendrai vers vous dès que nous en saurons plus. "

Après 3 mois à Matignon, le Premier ministre Jean Castex peine à s'imposer. "Chère madame, je suis en responsabilité, en responsabilité, avec une France enrhumée, une France qui tousse, et des dettes colossales, des milliards de nouveaux francs, vous conviendrez donc que j’ai d’autres chats à fouetter que de m’occuper des enquêtes d’opinion concernant mon prédécesseur, monsieur Couve de Murville", se défend-il.

Marine Le Pen s'inquiète de la radicalisation des journalistes et animateurs de RTL. Elle prend le masque de Jade pour une "burqa", croit que l'imperméable de François Lenglet, "un peu grand, c'est vrai", est une "djellaba", pense que Laurent Ruquier s'est "radicalisé" depuis qu'il est "barbu" et croit que le "monsieur qui répare l'imprimante", "à quatre pattes", est "un islamiste" qui "prie".