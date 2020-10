et Marie-Pierre Haddad

publié le 18/10/2020 à 17:09

Nicolas Sarkozy a été mis en examen une quatrième fois, pour "association de malfaiteurs", dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007. Cela aggrave sa situation judiciaire alors qu'il doit déjà être jugé deux fois prochainement devant le tribunal correctionnel.

"J'ai appris cette nouvelle mise en examen avec la plus grande stupéfaction (...) Mon innocence est à nouveau bafouée par une décision qui ne rapporte pas la moindre preuve d'un quelconque financement illicite", a-t-il déclaré dans un message publié sur Facebook.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 18 octobre, Xavier Bertrand a dénoncé "l'action de la justice depuis 2007". "Il serait temps qu'elle se prononce et qu'elle permettre à Nicolas Sarkozy d'avoir la tranquillité à laquelle, je pense, il a légitimement à aspirer".

"Cela ressemble beaucoup à Clearstream tout ça"

Selon le président de la région Hauts-de-France, "ça ressemble beaucoup à Clearstream tout cela. Cette affaire avait été montée de toutes pièces pour le salir et l'empêcher. Entre la parole d'un ancien président de la République française et la parole d'une bande d'assassins, les proches de Kadhafi, honnêtement ce n'est pas sur le même plan".

Cité comme étant un possible recours à droite pour 2022, Xavier Bertrand espère-t-il le soutien de Nicolas Sarkozy ? "Ce sera à lui de le dire le moment venu (...) Parler d'ambitions et parler de la campagne présidentielle, cela me semble décaler", a-t-il éludé.