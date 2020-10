La chronique de Laurent Gerra du 15 octobre 2020

publié le 15/10/2020 à 09:39

On me dit que le ministre de la Santé, Olivier Véran a une nouvelle annonce à nous faire, ça faisait longtemps… On le retrouve tout de suite en direct.



"Il semblerait que les mesures de restriction dans les restaurants soient mal comprises. Je tiens donc à préciser que pour les gens qui aiment manger les frites avec leurs doigts : ils peuvent le faire à condition de se nettoyer les doigts au gel hydroalcoolique entre chaque frite s’il s’agit de frites de pommes de terre, et toutes les trois frites s’il s’agit de frites de patates douces. Merci".

Philippe De Villiers est parmi nous et compte recruter 2.000 personnes pour la saison prochaine du Puy-du-Fou : "Et oui la gueuse, on embauche des hôtesses d’accueil, des agents d’entretien, des jardiniers, des cuisiniers… D’ailleurs si tu décides enfin d’arrêter de faire ton intéressante à la radio, je peux t’apprendre un vrai métier. Que dirais-tu d’un emploi de remplumeuse de sillon inter-fessiers ?".