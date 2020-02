La chronique de Laurent Gerra du 19 février

publié le 19/02/2020 à 10:17

Alain Juppé fait grincer des dents en s'affichant au côté de Nicolas Florian, le candidat Les Républicains à la mairie de Bordeaux, alors qu'il est soumis au devoir de réserve en tant que membre du Conseil constitutionnel. "Pour tout vous dire, je m'en tamponne le coquillard, et ça c'est pour rester poli", réplique l'intéressé, imité par Laurent Gerra. "Je l'ai dans la peau, cette ville", ajoute, ému, l'ancien édile girondin.

Jean-Michel Aphatie, lui, propose cette semaine un nouveau numéro de son émission Polémicon. Et s'intéresse "à ce qui enflamme les réseaux sociaux depuis la cérémonie vegan des Oscars, et avant la cérémonie sans gluten des César, le Female gaze". Au micro du journaliste, "l'écrivain Alain Finkielkraut et la présidente de l'association féministe Osez le clitorisme, Jacqueline de Laraie", présente-t-il par la voix de Laurent Gerra. "Pauvre conne !", lance finalement le premier à la seconde.

Le film américain, Les deux Papes, qui raconte la cohabitation de Benoît XVI et de François au Vatican, a été unanimement salué par la critique. Mais dans la réalité, quand le premier visite le second, il commence par lui adresser un "Assalamu alaykum, pape François." La curie romaine "m'énerve. Ils multiplient les scandales comme les petits pains", explique le Saint-Père désormais en fonction, imité par l'humoriste. Et d'ajouter, en référence à Philippe Barbarin : "Et il y a le cardinal français qui veut toujours démissionner. Tu sais, celui qui n'a rien vu, rien entendu".

Dans Ici Bouvard, sur RTL, Philippe Bouvard reçoit dans son émission, par téléphone, Patrick Sébastien. "Je vous appelle pour pousser un coup de gueule contre l'académie Goncourt", débute le présentateur imité, ajoutant : "Ils ont élu deux nouveaux membres pour remplacer Bernard Pivot et Virginie Despentes, et ils ne m'ont même pas appelé. Et ça, c'est pas bienveillant".