La chronique de Laurent Gerra du 18 février

Agnès Buzyn a débuté sa campagne en tant que candidate à la mairie de Paris. Michel Drucker, imité par Laurent Gerra, s'en réjouit. "En effet, Agnès Buzyn remplace Benjamin Griveaux pour les municipales à Paris. Magnifique nouvelle," s'exclame-t-il.



"Magnifique Agnès Buzyn, ancienne médecin, ancienne ministre de la Santé. C'est ce qu'il fallait pour la ville de Paris qui souffre de nombreuses maladies," affirme Michel Drucker, toujours imité par Laurent Gerra. Selon lui, "Paris souffre d'une 'vélibite' aigu, qu'il faut traiter en urgence."

Pour y remédier, l'humoriste, dans la peau de Michel Drucker préconise "un comprimé de 'Vélibstop' en 500 mg matin, midi et soir. Et on en parlera plus. À coupler avec un comprimé de 'trottiprive', pour faire baisser le taux de trottinettes dans les artères," affirme le présentateur.

Ce n'est pas tout pour Michel Drucker. "Il faut traiter la maladie plus en profondeur. La ville de Paris a bobo. Donc il faut lui enlever ses bobos," plaisante Laurent Gerra. Selon lui, "il faut interdire les salles de yoga, les bars à smoothies, les rooftops, les concept stores vintage, les barbershop, les corners vin nature... Et si Agnès Buzyn fait tout ça, Paris devrait pouvoir se tirer de son 'Anne Hidalgite' carabinée."