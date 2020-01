Vatican : pourquoi Benoît XVI sort du silence ?

publié le 13/01/2020 à 17:30

Un pape qui en exhorte un autre, c'est du jamais-vu au Vatican. Benoit XVI a brisé le silence dans lequel il se trouvait depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2013, en s'invitant dans le débat sur le célibat des prêtres. Dans un livre écrit avec le cardinal ultra-conservateur Robert Sarah, l'ancien souverain pontife y appelle son successeur François à abandonner l'idée d'ordonner prêtres des hommes mariés.



Un débat théologique entre les deux successeurs de saint-Pierre qui est cristallisé par le manque local de prêtres en Amazonie pouvant donner des sacrements. Faute de prêtres en nombre suffisant dans les zones les plus reculées, un synode a en effet suggéré d'ordonner prêtres des hommes mariés d'âge mur (appelés "viri probati"), préférablement autochtones.

François doit prendre une décision sur cette question très sensible dans les prochaines semaines, mais déjà son prédécesseur fait pression contre une telle solution.

"Je ne peux pas me taire !"

"Comme (saint Augustin) nous pouvons affirmer: "Silere non possum! Je ne peux pas me taire!", écrivent ainsi Benoit XVI et le cardinal Robert Sarah. Les deux ecclésiastique demandent à toute l'Eglise de ne pas se laisser "impressionner" par "les mauvais plaidoyers, les mises en scène théâtrales, les mensonges diaboliques, les erreurs à la mode qui veulent dévaloriser le célibat sacerdotal".

Pour ces deux ultra-conservateurs, "l'état conjugal concerne l'homme dans sa totalité, or le service du Seigneur exigeant également le don total de l'homme, il ne semble pas possible de réaliser simultanément les deux vocations".



"L'aptitude à renoncer au mariage pour se mettre totalement à la disposition du Seigneur est devenue un critère pour le ministère sacerdotal", écrit encore le pape Benoît. Pour le cardinal guinéen Sarah, "le célibat sacerdotal (...), s'il est parfois une épreuve, est une libération. Il permet au prêtre de s'établir en toute cohérence dans son identité d'époux de l'Église".

Premier souverain pontife à démissionner en près de six siècles, Benoît, s'est d'abord astreint à une vie de contemplation et de calme même s'il s'est ensuite exprimé de plus en plus ouvertement sur les dossiers clés de l'Église catholique.