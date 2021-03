La chronique de Laurent Gerra du 15 mars 2021

publié le 15/03/2021 à 10:14

François Hollande a été le premier à créer l’événement la semaine dernière sur la toile en accordant une interview à Samuel Étienne sur Twitch, une plateforme de live-streaming.

"T’as vu, ma go, je suis tip top moumoute de la modernité ! Je dis… yoooooo !" s'exclame le Président. "En tout cas, j’ai fait le buse sur internet… Et j’ai balancé quelques punchlines bien senties dans la face au p’tit Macron ! (...) T’as vu ce que je lui ai mis dans les dents au babtou fragile ? Il doit bien avoir le seum, le bolosse de l’Élysée…"

"Macron, il fait appel à Carlito et MacFly sur Youteube, et ben moi, j’fais appel à Samuel Étienne sur Twiche…" Enfin, si Carlito et MacFly sont les idoles des jeunes, on rappelle que Samuel Étienne est l’animateur de 'Questions pour un champion'… "Et alors ? J’ai fait trois vues et j’ai pris deux likes à la son-mai de retraite des glaïeuls… C’est bien, non ?"