Le meilleur de Laurent Gerra avec Castaldi et Depardieu

publié le 14/03/2021 à 13:47

Benjamin Castaldi vante les bienfaits du programme minceur “Comme j’aime” : “Bonjour, c’est moi, l’animateur qui a écrit un bouquin sur sa mamie cocu et son papi queutard. Vu que mon bouquin se vend bien, j’ai gagné plein de sous et j’ai pu m’acheter plein de cheeseburgers avec supplément mayo. Du coup j’ai pris 10 kilos en quinze jours ! Mais avec “Comme j’aime”, je peux calculer mon IMC…”

Benjamin Castaldi est interrompu : “Mais on s’en fout de l’IMC !!” Gérard Depardieu est remonté contre le programme minceur. “Arrête de raconter des conneries ! Dans la vie, faut se faire plaisir, et quand tu te fais plaisir, tu grossis, c’est comme ça !”

Mais l’animateur ne se démonte pas : “On peut se faire plaisir avec “Comme j’aime”. Essayez-le gratuitement, vous verrez…” Gérard Depardieu n’en peut plus : “Je m’en fous, je te dis ! Et arrête de raconter partout que ta grand-mère était cocue, c’était une grande dame, elle manque beaucoup au cinéma français.” “Peut-être, mais elle était cocue ! Parce que mon papi, c’est pas pour rien qu’il s’appelait Montand, des gonzesses, il en a montées plus d’une.”