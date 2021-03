Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Michel Aphatie

publié le 13/03/2021 à 07:32

Le 8 mars, c’était la Journée de la femme sur Azur TV, la télé des Azuréens et des Azuréennes, présentée par Mademoiselle Jade. “Pardon, de vous corriger, chère consoeur, mais c’est la Journée internationale des droits des femmes, c'est important de le préciser en ces temps de libération de la parole féminine”, signale Jean-Michel Apathie.

Mais que pense Philippe Bouvard des femmes ? “Quel est l’animal qui ressemble le plus à une femme ? La poule, parce qu’elle a une petite tête, un gros derrière et elle bouffe tout le blé !” Cette blague n’est pas du goût de Jean-Michel Aphatie, mais Philippe Bouvard persiste : “Savez-vous pourquoi les bonnes femmes mettent des bigoudis ? Parce qu’elles frisent souvent le ridicule !” C’en est trop pour le journaliste de LCI : “C’est aberrant, ma réputation de journaliste progressiste va encore être écornée. Je vais être la risée de Camelia Jordana et Caroline De Haas sur Twitter !”