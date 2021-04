La chronique de Laurent Gerra du 15 avril 2021

publié le 15/04/2021 à 10:41

La majorité socialiste de la mairie de Paris vient de célébrer les 20 ans de l’élection de Bertrand Delanoë, premier maire parisien de gauche, élu en 2001 à la tête de la capitale.

"Cœur avec les doigts à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes socialistes qui ont fêté mon élection de 2001", salue l'ancien maire de Paris, imité par Laurent Gerra. Ce dernier raconte être ému par la fête du 20ème anniversaire de son arrivée à la mairie de Paris. "Mais il faut pas me prendre pour un perdreau de l’année, je sais que cet anniversaire, c’est surtout pour préparer la campagne présidentielle de mon Anne Hidalgo", rétorque Bertrand Delaoë, par la voix l'humoriste.

Les ratés et les atermoiements du gouvernement sur la campagne de vaccination exaspèrent nos concitoyens. Parmi eux, le vitupérant Gérard Depardieu interviewé par Jade. "T’as raison, je vitupère, je fulmine, je tempête ! Qu’est-ce que c’est qu’ce foutoir ! On n'y comprend rien dans leur bordel", s'emporte l'acteur, imité par Laurent Gerra. Olivier Véran s’est déjà expliqué au sujet de la distribution des vaccins. "Il a dit, je le cite : 'La vaccination va avoir des effets', affirme Jade. Qu’est-ce que ça vous inspire ?" Gérard Depardieu, toujours imité par l'humoriste répond : "C’que ça m’inspire ? C’est ça qu’tu veux savoir ? J’vais t’le dire c’que ça m’inspire. Tu sais c’que j’ai envie d’lui répondre, au Véran ? J’ai envie d’lui répondre : 'C’est un peu court jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme'", faisant référence au rôle de l'acteur dans Cyrano de Bergerac.