La chronique de Laurent Gerra du 12 avril 2021

publié le 12/04/2021 à 09:34

"Ah, je crois que la conférence de presse de Jean Castex va commencer", s'exclame Jade. "Castex : Test… Test… Test micro… One two carnet d’chèques… Paris Bordeaux Les rillettes du Mans… Le micro fonctionne, avez-vous des questions ?" "Oui bonjour, Jacqueline de la Raie, pour Médiapart. On parle beaucoup des cas de thrombose occasionnés par le vaccin AstraZeneca, mais jamais de ceux occasionnés par la pilule contraceptive ? Pourquoi ? Hein ? POURQUOI ?!"

"Et bien tout simplement parce qu’avec le vaccin, la pilule ne passe pas, alors qu’avec la pilule, les femmes sont par définition habituées à l’avaler, à l’avaler. Une autre question Désolé monsieur Joffrin, mais je ne comprends pas ce que vous dites, demandez à Pascal Praud qu’il vous retire votre bâillon à boule, votre bâillon à boule. Une autre question ?"

"Oui bonjour, Guillaume, comment dirais-je, Durand, pour Radio, comment-dirais-je, Classique. Il faut s’inscrire où, pour les dîners clandestins de Pierre-Jean, comment dirais-je, Chalençon ?"