Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Pernaut

publié le 10/04/2021 à 10:45

Dans la ruralité aussi l'épidémie de coronavirus se fait sentir. Sur sa chaîne internet JPP TV, dédiée à la France profonde, notre ami Jean-Pierre Pernaut est bien placé pour en rendre compte.

"En cette période délicate, on surveille de près tous les signaux qui remontent de nos régions que nous aimons tant, et ce qu'on peut dire c'est que tous les indicateurs sont au rouge", indique le journaliste. "À Saint-Bombel-Molin-Molette, dans le bistrot clandestin de la mère Bougnard, depuis le reconfinement on est passé au rouge dès 9h du matin, car il faut bien ça pour digérer les nouvelles mesures du gouvernement", souligne l'ancien présentateur du JT de TF1.

"Ce qui inquiète notre ruralité, c'est la multiplication des variants régionaux. Après le variant breton qui fait tousser comme un biniou, on redoute le variant tarbais, qui serait transmissible par les flatulences du haricot ou encore le variant jurassien de Saint-Claude, qui s'attrape par la pipe, sans oublier le variant du Cap d'Agde, qui se propage quant à lui quand on remet son slip", prévient Jean-Pierre Pernaut.