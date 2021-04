La chronique de Laurent Gerra du mardi 13 avril

publié le 13/04/2021 à 10:00

La République en Marche, parti créé par le président de la République, Emmanuel Macron en 2016 fête ce mois-ci ses cinq ans. Un anniversaire qui rappelle bien des souvenirs au couple présidentiel aujourd'hui à l'Élysée.

"Brizitte, Brizitte, qu’est-ce tu fais ? T’es bien silencieuse…", demande Emmanuel Macron imité par Laurent Gerra. "Hmm ? Quoi ? Ah c’est toi mon chéri, je feuilletais un album photo du bon vieux temps quand on a fondé la République en Marche. Je te donnais des cours de diction. On était jeunes et fous", se rappelle Brigitte Macron par la voix de l'imitateur.



"Ah oui, Brizitte. Qu’est-ce qu’on a pu déconner… C’était trop bien. Tu te souviens de la start-up nation et de la French tech ?" "Hi, hi, hi... Et la tête de François Hollande quand il a su que tu te présentais. Quelle rigolade ! On devrait fêter ça. Je vais faire livrer un gâteau d’anniversaire. OK Goglé commande un macaron glacé chez Toupargel." OK, Brigitte, j’appelle Marc-Olivier Fogiel, enchaîne Laurent Gerra.

"Ah, bonsoir Marc-Olivier Fogiel, c’est Brigitte Macron. Il y a erreur. J’espère que je ne vous ai pas trop dérangé", s'excuse-t-elle imitée par l'humoriste. "Han, non mais je rêve ? La meuf au Président, elle m’appelle en plein dîner clandestin avec ma team, ma team, ma dream team, leader sur les news !"