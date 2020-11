La chronique de Laurent Gerra du 11 novembre 2020

publié le 11/11/2020 à 10:10

L'activiste et artiste russe Piotr Pavlenski refait parler de lui. On s'en souvient, il avait diffusé des vidéos intimes de Benjamin Grievaux. Il sort un livre intitulé Théorème. "Griveaux préfère sortir kékétette à lui", démarre Laurent Gerra - Piotr Pavlenski. "Moi, pas faire de mal, car moi artiste", poursuit-il en reprenant la thèse de son livre où il explique "pratiquer son art et ne pas s'en sentir coupable".



"Avec Piotr, il faut séparer homme de artiste", explique encore Laurent Gerra - Piotr Pavlenski. On apprend ensuite qu'il possède "des vidéos compromettantes sur Jean-Marie Bigard. Des vidéos très rares, 5 minutes sans que Bigard sorte les mots enc**é, bite et salope". Laurent Gerra - Piotr Pavlenski ajoute posséder une vidéo de Didier Raoult où "il se lave les cheveux" .

"Alors si auditeur RTL a vidéo où Éric Zemmour mange couscous, Piotr très intéressé", conclut l'artiste.