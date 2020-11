publié le 07/11/2020 à 08:03

Selon une étude du courtier Empruntis, 46% des Parisiens souhaitent quitter la capitale : "Mes chers compatriotes de France, d'Outre-mer et de la Radio télévision Luxembourg, bonjour. Le premier conseil que je leur donnerai est le suivant : ne venez pas. Restez à Paris, la campagne c'est dangereux. On risque un coup de chevrotine dans le cul. A chaque fois qu'un Parigo tête de veau vient s'installer à la campagne, la première chose qu'il fait c'est de se plaindre à la mairie parce qu'il est réveillé le matin par un coq, rappelle Jean Lassalle. Mais la campagne sans coq, c’est comme une femme sans rotoplos, bouducon !"

"Quand ce n’est pas le chant du coq, ce sont les bonnes odeurs d’étable qui les dérangent. Ils se prétendent de gauche et fustigent le bruit et l’odeur, comme le regretté président Chirac ! Ce n’est pas parce qu’un parigot-tête-de-veau a réussi à faire pousser trois tomates cerises dans un espace de végétalisation écocitoyenne autogérée du 11e arrondissement qu’il s’intègrera facilement à la campagne. Au contraire, il risque d’avoir des problèmes. À la campagne, une personne qui se nourrit avec des graines, on appelle ça une dinde. Et les dindes chez nous, elles finissent au four avec des marrons dans le cul, bouducon !