La chronique de Laurent Gerra du 9 novembre 2020

publié le 09/11/2020 à 10:03

Alors que la crise sanitaire ne semble toujours pas sous contrôle, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a multiplié les coups de gueule ces derniers jours et est venu mettre les choses au clair auprès de mademoiselle Jade en affirmant : "vous commencez tous à m’emmerder". Dans le viseur du ministre du gouvernement figurent notamment "Ceux qui disaient qu’il n’y aurait pas de deuxième vague, ceux qui voulaient des masques et qui ne les mettent pas, les soignants qui veulent qu’on ferme tout, les coiffeurs et les fleuristes qui veulent rester ouverts et les spécialistes de la Covid qui ont eu leur diplôme sur Facebook".

De son côté, Jean Castex est très critiqué sur sa gestion de la crise sanitaire. Voilà pourquoi le Premier ministre a choisi RTL pour annoncer une nouvelle mesure de restriction qui consiste à interdire aux esthéticiennes de pratiquer leur art à domicile. "En effet, la ménagère n’a pas besoin de se faire épiler la moustache car sous son masque, on ne la voit pas pousser" a-t-il expliqué.

Sur la sphère internationale, le nouveau commissaire au plan, François Bayrou, a tenu à féliciter personnellement le nouveau président américain, Joe Biden : "L’élection de mon ami Joé est surtout une victoire pour le centre. Baille-rou, Baille-den, même combat" a tenu à souligner l'ancien garde des Sceaux.