"Gilets jaunes" : quand seront rejoués les matches de Ligue 1 reportés ?

publié le 07/12/2018 à 17:01

Rennes - Dijon et Guingamp - Amiens samedi 8 décembre à 20h, Strasbourg - Caen et Lille - Reims le lendemain à 15h et 17h. Voici les quatre rencontres de la 17e journée de Ligue 1 qui étaient toujours maintenues, vendredi 7 décembre en milieu d'après-midi. Toutes les autres ont été reportées à la demande des Préfectures : Toulouse - Lyon, PSG - Montpellier, Monaco - Nice, Saint-Étienne - Marseille, Angers - Bordeaux et Nîmes - Nantes.



Jamais mentionnées dans les communiqués officiels de la LFP, les manifestations des "gilets jaunes" sont à l'origine de ces reports. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour la reprogrammation. Les premières disponibles sont les mardi 15 et 16 janvier pour cinq des six matches concernés car le PSG a prévu depuis quelques temps un stage au Qatar à ce moment-là.

Ce PSG - Montpellier sera quoi qu'il en soit reprogrammé en semaine car tous les week-ends sont occupés jusqu'à la fin de la saison. La date finale dépendra du parcours des Parisiens en Ligue des champions. Par ailleurs, la Ligue se retrouvera encore plus embêtée que d'ordinaire si les conditions climatiques ajoutent d'autres reports dans les semaines à venir à celui inattendu de ce deuxième week-end de décembre.