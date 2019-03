publié le 18/03/2019 à 06:03

Combien de piles avez-vous chez vous ? Si la question peut surprendre, le résultat est certainement très supérieur à ce que vous pensez... À l'occasion de la journée mondiale du recyclage, l'organisme Screlec propose en effet de faire le test. Un site internet lancé ce lundi 18 mars, appelé calcul à piles, propose de faire le calcul afin de prendre conscience du résultat.



En répondant à quelques questions simples, comme la taille de son logement ou le nombre de personnes y habitant, vous saurez combien de piles et de batterie se cachent dorénavant sous votre toit. Et le chiffre est impressionnant. En moyenne, nous avons 106 piles et batteries au sein de son foyer, dont 13 qui ne servent à rien.

C'est pourquoi, le Screlec, l'organisme chargé de la collecte lance un véritable appel. Il faut dire que certaines personnes jettent encore des piles à la poubelle alors qu'elles sont particulièrement toxiques. Soit elles se retrouvent dans une décharge avec les ordures, ce qui risque de polluer les nappes phréatiques, soit elles sont incinérées et les polluants se retrouvent dans l'air.

Moins de 50% des produits recyclés

Il est donc primordial de les déposer dans les points de collecte installés à la sortie des supermarchés ou encore dans les magasins de bricolage. Les ordinateurs, eux, se rapportent dans les déchetteries ou dans les magasins d'électroniques, qui sont obligés de reprendre vos vieux appareils quand vous en achetez un neuf.



Aujourd'hui, en France, moins de la moitié de tout ce qui pourrait être récupéré l'est réellement. Or, dans une pile ou une batterie, 80% de la matière se recycle. On y trouve notamment de l'acier, des métaux, parfois précieux, du lithium, du nickel, du cobalt...