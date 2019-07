publié le 10/07/2019 à 14:30

Améliorer la collecte des emballages usagés, entre autres par le retour à un dispositif de consigne, c'est tout l'enjeu du projet de loi présenté par Brune Poirson mercredi 10 juillet au conseil des ministres. Pour ce faire, la secrétaire d'État à la Transition écologique a installé un comité de pilotage chargé de définir la mise en oeuvre de la consigne en France.

Son but : améliorer la récupération des contenants, à des fins de recyclage ou réutilisation, et non plus forcément de réemploi comme dans les années 1970. Si la future loi pose les jalons d'un retour à la consigne, aucun détail n'est encore connu.

Dans tous les cas, ce comité, qui rassemble des élus, des fabricants de produits, des industriels et des associations, réfléchit aux "nouveaux équilibres" du système de gestion de déchets en France. Il doit notamment s'assurer que les collectivités locales, qui tirent actuellement des revenus de la gestion de certains emballages usagés, ne soient pas lésées par la mise en place d'un dispositif de consigne.

Quel est le principe ?

Quand on achètera un pack d'eau minérale, il faudra rapporter les bouteilles vides au magasin pour être remboursé. C'est le principe de la consigne. Ces bouteilles vous risquez ainsi de les acheter plus cher, 20 ou 25 centimes plus cher par exemple. Il vous faudra alors les rapporter soit au magasin dans une machine qui vous rendra l'argent, soit dans des lieux publics, comme des gares...

Quels produits concernés ?

Alors, la consigne concernera-t-elle seulement le plastique ? Les canettes ? Le verre ? Le comité devra répondre à ces questions en définissant quels produits seront concernés. Les produits ménagers ayant des taux de collecte bas pourraient par exemple être visés par la mesure. Ce sera aussi vraisemblablement le cas des canettes en métal, des bouteilles et des boîtes en plastique à usage unique.

Cette mission est menée en parallèle de l'examen du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. L'objectif est qu'une expérimentation puisse être lancée "lorsque la loi sera adoptée", sans doute sur la base de ce qui se pratique déjà.

Des dispositifs déjà existants en Europe

En France, des systèmes de consignes existent en effet à une échelle locale, comme en Alsace, ou dans le circuit de vente aux professionnels (cafés, restaurants et hôtels, notamment). Mais elle concerne principalement la collecte de verre. Ici, les contenants en plastiques seront visés : bouteilles de jus de fruit, d'eau, de lait...



La consigne se pratique aussi en Suède, en Norvège, ou encore aux Pays-Bas, où elle a permis de récupérer et recycler jusqu'à 90% des bouteilles et des canettes. L'Allemagne, a également développé le dispositif à grande échelle.



Comparativement chez nous, un total de 70% des emballages ont été recyclés en 2018, contre 68% l'année précédente, selon Citeo, l'organisme chargé de la gestion des déchets ménagers. Dans le détail, le taux de recyclage a atteint 86,5% pour le verre, 26,5% pour le plastique (58% pour les bouteilles et flacons, 4% pour les autres emballages) et 44% pour l'aluminium.