Var : un répulsif naturel pour faire fuir les sangliers

Ils sont la bête noire des agriculteurs, mais aussi des particuliers : les sangliers ravagent cultures et jardins. Dans le sud de la France, ils sont de plus en plus nombreux. Alors pour les faire fuir sans leur faire de mal, la solution a été trouvée.

C'est en rentrant dans sa maison de vacances à Saint-Raphaël, après des mois d'absence, que Caroline n'a pu que constater les dégâts causés par les sangliers : "Le jardin, il est ravagé. En fait on n'a plus rien, il ne reste plus une plante, il ne reste que les cactus".

Désemparée, Caroline se tourne alors vers Jean-Pierre, de l'Office de prévention des feux de forêt qui, début juin va pulvériser, tout autour de la propriété, un produit miracle développé par un ami : "J'ai commencé à pulvériser, et depuis ça fait deux mois que les sangliers ne sont plus venus dans la propriété".

Sans danger pour l'homme ou les animaux domestique

Cet ami, c'est Patrick Georget, gérant de la société Process Bien-être, qui a mis au point un répulsif 100 % naturel contre les animaux sauvages, à base de silice, transformée en talc : "Sur ce support, on est capable de manière physique, de transmettre des énergies ou des fréquences, qui vont déranger les sangliers. On va les déstabiliser, ils vont être dans un environnement qui leur correspond plus et à partir de ce moment-là, soit il va chez le voisin, dommage pour le voisin, soit il s'en va", explique Patrick Georget.

Ce produit, inodore et très bon marché, est sans danger pour l'homme ou pour les animaux domestiques. Un répulsif anti-moustiques est également à l'essai, en ce moment, en Camargue et, pour le moment, il tient toutes ses promesses.