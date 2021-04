publié le 09/04/2021 à 13:20

Encore une nouvelle expérience à laquelle nous contraint la Covid-19. Les vacances scolaires de printemps débutent dans quelques heures, en même temps pour les trois zones. Mais elles se feront confinées.

Pour vous évader, changer d'air, vous n'aurez pas le droit de dépasser les 10 kilomètres autour de chez vous. Vous pouvez tout de même accompagner vos enfants chez des membres de votre famille en cochant sur l'attestation en cochant le motif "garde d'enfants". Cela vous autorise à changer de département, si besoin.

Le seul document que les policiers ou gendarmes peuvent demander en plus d'une pièce d'identité est l'attestation dérogatoire de déplacement. En revanche, pour éviter que le contrôle ne s'éternise et pour prouver votre bonne foi, n'hésitez pas à donner d'autres documents, comme le livret de famille ou une lettre de vos enfants si vous êtes grand-parent et que vous vous déplacez pour garder vos petits-enfants.

Pour les couples divorcés, prenez une copie du jugement qui précise le type de garde qui a été défini.

Tout cela n'a pas de caractère obligatoire mais cela aidera à montrer que vous êtes dans votre bon droit. Et si vous comptez vous déplacer en trichant sur les raisons de votre voyage, sachez que les forces de l'ordre commencent à être rodées depuis un an et, sans mener une grande enquête, elles sont capables de détecter les tromperies et de vous mettre une amende de 135 euros.