publié le 04/04/2021 à 06:33

Alors que les restrictions de déplacement sont renforcées, une nouvelle attestation est désormais disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Une tolérance est néanmoins appliquée jusqu'à lundi soir pour les personnes qui partent se confiner dans une autre région. Le décret précise aussi que la vente d'alcool sur la voie publique est interdite. À Paris, la consommation est également prohibée dans certains lieux, notamment sur les quais de Seine.

Assises en tailleur, Axelle et Margot, deux étudiantes, fêtent comme elles peuvent la fin de leur concours avec une bière fraîche au soleil. Un vrai moment de détente interrompu par une patrouille de police. Elle leur demande de jeter leurs bières.

"Ils ont été sympas car ils nous ont juste demandé de vider nos bières devant eux. On a échappé à la verbalisation", confie l'une d'elles. Un simple avertissement, mais le commissaire Rosadoni en charge des contrôles le rappelle : le mot d'ordre est la fermeté. "Les règles sont comprises et sont expliquées depuis plusieurs semaines, donc on doit tous être sérieux dans leur application", a-t-il indiqué, précisant que les forces de l'ordre "procéderont aux verbalisations nécessaires le cas échéant".

Des mesures globalement respectées avec des groupes de deux ou trois personnes maximum sur les quais, peu d'alcool et le masque presque toujours sur le nez.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'OL a transformé son stade en nouveau centre de vaccination, à Décines : samedi, plus de 70 salariés du club se sont portés volontaires. 2.000 personnes ont reçu un vaccin anti-Covid.



Taïwan - Un engin de chantier a heurté un train à Taïwan, vendredi 2 avril, faisant 51 morts et 190 blessés. Les secours et l'armée sont mobilisés pour extraire les victimes.

Football - Lille a remporté le match, samedi, 1 à 0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain et possède trois points d'avance sur son concurrent. Mauvaise soirée pour le PSG : "Il faut que l'on soit plus constant", a expliqué Marquinhos.