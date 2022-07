Vacances d'été : que faire en cas de piqûre de méduses ?

Les fortes chaleurs que connaît la France ainsi que les températures globalement au-dessus des normales de saison ont provoqué le réchauffement de l'eau sur le littoral français. Bien que la baignade soit plus agréable, cela a pour conséquence de faire arriver plus rapidement les méduses à la maturité sexuelle, ce qui fait qu'elles prolifèrent plus vite que les années précédentes. Les prédateurs des méduses, comme les thons ou les requins, eux, sont affectés négativement par le réchauffement de l'eau et sont donc moins présents pour les chasser.

Les vacances d'été étant déjà arrivées pour certains, le risque de se faire piquer par une méduse est bien présent, principalement en Méditerranée, où le phénomène de réchauffement de l'eau est plus important qu'ailleurs, et où se regroupent les petites méduses violettes, très urticantes.

Jérémy Deverdun est ingénieur et fondateur du site Meduséo.com, qui permet de géolocaliser les méduses. Selon lui, si on n'a pas réussi à éviter les méduses et que l'on s'est fait piquer, il fait tout d'abord "éviter d'uriner dessus". Cette méthode a été popularisée par la série Friends, lorsque Monica se fait piquer et cherche désespérément une solution pour faire passer la douleur, mais n'est pas efficace.

"Le plus simple, c'est de rincer à l'eau de mer, mettre du sable ou de la mousse à raser" qu'il faut ensuite gratter avec "un petit morceau de carton pour essayer d'éliminer, de racler les cellules urticantes qui resteraient sur la peau" explique Jérémy Deverdun au micro de RTL. Il faut ensuite rincer à nouveau à l'eau de mer, puis avec du vinaigre de cidre une fois chez soi : "Ça va piquer un peu, mais ça va permettre d'éliminer les cellules urticantes." Vous pouvez aussi utiliser des produits gras, qui auront le même effet sur votre piqure que sur une brulure. Mais si vous avez vraiment très mal, rendez-vous au post de secours ou dans une pharmacie.

