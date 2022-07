Crédit : BURGER / Phanie via AFP

Les vacances d'été sont une période propice aux cambriolages. On en dénombre 200.000 (520 par jour) chaque année en France qui se répartissent équitablement entre maisons et appartements. Voici quelques conseils pour limiter les risques.

Il faut tout d'abord sécuriser les accès de votre logement à double tour, et notamment la porte d'entrée avec, par exemple, des serrures sécurisées. Selon l'ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales), dans 64 % des cas, les cambrioleurs entrent par la portée d'entrée. Mais ils se démoralisent vite si elle leur résiste. Il faut également bien fermer les fenêtres et leurs volets, ainsi que bien verrouiller la porte du garage. L'étape supérieure est d'installer une alarme ou un système de vidéo-surveillance.

La présence de visiteurs ou de patrouilles démoralisera les cambrioleurs : vous pouvez demander à un ami ou à un voisin de prendre votre courrier et d’ouvrir vos volets régulièrement. De même, vous pouvez installer un détecteur de mouvement pour dissuader les voleurs.

Autre astuce : transférer les appels de votre fixe sur votre téléphone portable pour éviter qu'il sonne dans le vide de manière répétée. Les policiers ou des gendarmes peuvent, sur demande, assurer des patrouilles au domicile des vacanciers. Enfin, il est conseillé de ne pas trop étaler ses dates de congés sur les réseaux sociaux.

