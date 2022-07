Vacances d'été : pourquoi se presser sur la route est une très mauvaise idée

Crédit : Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP

Avec un prix du carburant particulièrement élevé à la pompe en ce moment, lever le pied peut vous faire économiser du carburant et vous fera gagner aussi en sécurité. À condition de ne pas succomber à la pression et aux petites phrases, dont la fameuse : "On arrive quand ?".

Alors ça c'est un grand classique, à peine tourné au coin de la rue que déjà vous avez droit à ce refrain lancinant. Ajoutez à cela le stress d'arriver à l'heure pour les locations et vous pourriez être tenté d'appuyer sur le champignon. Dans ce cas, vous allez prendre de gros risques pour pas grand chose selon Christophe Ramon de la Prévention Routière.

"Quand vous circulez sur l'autoroute, rouler à 10 km/h au dessus de la limite c'est une distance d'arrêt qui augmente fortement", dit-il. En plus, vous allez davantage consommer de carburant et pas qu'un peu. Rouler zen, c'est tout bénéfice et si vos enfants s'impatientent n'hésitez pas à faire une pause.

