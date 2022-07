Les vacances d'été arrivent et elles sont souvent synonyme de longues journées à la plage. Ces journées peuvent être rythmées par des baignades, un pique-nique, de la musique, une session bronzage, une balade avec son chien, un apéritif ... Mais ces espaces étant publics, il y a certaines règles à respecter pour que ce moment reste agréable pour tout le monde.

Bien que des règles générales soient définies pour tout le littoral Français, les préfectures sont libres d'en imposer des supplémentaires. Par exemple, rien n'interdit de fumer sur les plages (tant que les mégots sont jetés à la poubelle). En effet, il est interdit de fumer dans les espaces fermés comme les bureaux ou les restaurants, mais cela est toujours autorisé à l'extérieur. On voit pourtant de plus en plus de plages équipées de panneaux signifiant cette interdiction. Dans ce cas, il faut respecter le panneau sous peine d'une amande.



Maillot de bain, burkini, topless, naturisme ...

En ce qui concerne ce que vous portez à la plage, les règles sont bien définies. Toute personne, peu importe son genre, peut-être torse nu à la plage. Le seul maillot de bain obligatoire est celui du bas. Si une personne se met totalement nue sur une plage, elle risque de se faire arrêter pour exhibition sexuelle. Les seules exceptions sont les plages naturistes, qui sont toutes regroupées sur le site de la Fédération française de naturisme.

Quant au burkini, bien qu'il ait récemment suscité une vive polémique suite à son autorisation, puis son interdiction dans les piscines municipales de Grenoble, il est autorisé. La loi sur le voile intégral interdit de porter un vêtement "destiné à dissimuler son propre visage", ce qui n'est pas le cas du burkini.

Passer la nuit à la plage

Après une journée à nager, il peut être tentant de passer la nuit à la plage. Passer une nuit à la belle étoile est autorisée, à condition que vous n'installiez pas de tente. En effet, cela serait du camping sauvage et c'est interdit par la loi. Attention tout de même à la température qui descend rapidement la nuit au bord de l'eau.

Écouter de la musique

Lorsqu'on passe une journée sur la plage, il arrive d'être dérangé par un groupe qui écoute de la musique trop fort, et pas toujours à notre goût. La loi n'interdisant pas d'écouter de la musque sur la plage, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de leur demander de baisser le son ou de se déplacer. Cela reste une bonne nouvelle pour tous les mélomanes amateur de plage.

Boire de l'alcool

Siroter une bière face à la mer ou boire un verre de rosé typiquement estival avec un pique-nique est presque une tradition sur les plages françaises. À l'échelle nationale, rien n'interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique, avec modération bien sûr. Mais certaines communes ont décidé d'interdire la consommation d'alcool dans les espaces publiques, ce qui est alors puni d'une amende de 35 euros. Il faut donc bien se renseigner auprès de la mairie ou de l'office du tourisme de la commune. Il arrive parfois que l'interdiction soit notifiée par des panneaux.

Faire un barbecue

Lorsqu'on passe une journée à la plage, il est tentant d'apporter son pique-nique. Mais certains se laissent emporter et réfléchissent à l'idée d'un feu avec des saucisses et des merguez. Il existe pourtant une réglementation qui interdit de faire des feux sur la plage, par crainte de les confondre avec des signaux pour les bateaux.



Si vous ne respectez pas la règle, vous risquez une amende de 38 euros. Le mieux est peut-être de prendre une pizza au restaurant le plus proche, ou d'emporter des saucisses déjà grillées à la plage. Les séances de grillade de guimauve autour d'un feu avec un air de guitare n'est donc qu'un fantasme sur les plages françaises, ou bien un investissement proche des 40 euros.

Venir avec son chien

Quand on part avec son meilleur ami a quatre pattes en vacances, on n'a pas envie de le laisser seul toute la journée alors qu'on est à la plage. Pourtant, certaines plages interdisent ou limitent fortement leur présence.



Il y a les plages où ils sont totalement interdits, celles où ils sont autorisés uniquement dans une zone délimitée, celles où la laisse est obligatoire et celles où la laisse ne l'est pas. Peu importe de quelle plage il s'agit, vous devrez impérativement ramasser les déchets de vote chien. Vous devrez également faire attention à la santé de votre chien, en le protègent du soleil, de la chaleur et en faisant attention à ce qu'il ne boive pas d'eau de mer. Les chiens ont aussi besoin d'être rincés après un bain dans l'eau salée.



Pour connaître les plages où les chiens sont autorisés, il existe des sites qui les regroupent, mais ils ne sont pas à jour. Pour avoir des certitudes, renseignez-vous auprès de l'office du tourisme de votre lieu de vacances.

