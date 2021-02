Université : "Les diplômes ne seront pas dégradés", assure Virginie Dupont

publié le 17/02/2021 à 08:12

Les examens à l'université se tiendront aux dates prévues quel que soit le mode choisi, présentiel ou distanciel, a assuré la vice-présidente de la Conférence des présidents d'université Virginie Dupont, ce mercredi 17 février sur RTL. "Nous n’envisageons pas de report. On n’est pas dans la situation du printemps dernier, on s’est équipés. Certains ont trouvé des solutions (pour organiser les examens en présentiel, ndlr) en louant des salles expo, mais même si c’est en distanciel, on ne pourra pas dire que le diplôme est dégradé. On sait maintenant ce qu'il faut faire pour éviter la triche par exemple", a-t-elle affirmé.

"Leur année universitaire ne sera pas de moindre qualité, je suis confiante en leurs compétences de travail et en celles des collègues qui s'investissent pour les faire réussir", a martelé celle qui est aussi présidente de l'université Bretagne-Sud. Elle s'est aussi félicitée du retour progressif des étudiants en présentiel : "Nous avons la possibilité de le faire avec une capacité d’accueil globale de 20%, en privilégiant certaines formations, les 1ère année ou ceux qui vont bientôt partir en stage par exemple." "Je veux croire que la situation va s'améliorer d‘ici le printemps et qu'on reviendra peut-être à 50%", a-t-elle dit, optimiste.

La reprise des cours à la fac joue selon elle un rôle important dans la santé mentale des étudiants, qui sont "très heureux de revenir". Virginie Dupont loue également "la réouverture des restaurants universitaires avec le repas à un euro" et s'est dit impressionnée de la "grande solidarité mise en place pour aider" les plus précaires.