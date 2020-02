Une pépite du MOOC pour devenir champion de dictée

publié le 22/02/2020 à 10:11

On hésite souvent, amis des mots, à mettre ou non un accent sur certains mots, surtout quand il existent avec et sans accent. Nous avons évoqué il n’y a pas si longtemps le ou de "oui ou non" (sans accent) et le où de "mais où es-tu donc" (avec accent grave sur le u). Mais la même question se pose avec le là de « assieds-toi là » et le la de "sur la chaise", ou encore avec le ça de "ça alors !" (sans accent sur le a), et le çà de "çà et là" (avec un accent sur le a)

Alors, comment mémoriser tout cela facilement ? Eh bien, c’est tout bête. Ça, ou et la : ces trois mots comportent toujours un accent s’ils se réfèrent à un lieu. Autrement, pas d’accent. C’est un des petits trucs simplissimes que j’ai découverts à la fin de la première semaine d’un cours d’orthographe formidable, accessible à tous et gratuit, que l’université de Caen a mis en ligne sur Internet.

Il existe quantité de cours de remise à niveau en orthographe, mais ils sont payants, et c’est bien normal parce qu’ils sont proposés par des sociétés privées. L’université de Caen, constatant que les problèmes d’orthographe étaient devenus chroniques parmi ses étudiants, a eu l’idée de proposer une remise à niveau en ligne.

L'orthographe gratuit et accessible à tous avec le MOOC

On appelle cela un MOOC (pour massive open online course, en anglais), un cours en ligne ouvert à tous. L’avantage, pour les auditeurs de RTL, c’est que ce cours est accessible à tous, gratuitement, sans limite d’âge et dans le monde entier. Pas besoin d’être étudiant ! Et il a obtenu le prix du MOOC de l’année 2018.

Je suis très impressionnée par la qualité et le sérieux de la chose. La session vient de commencer cette année, et vous avez jusqu’au 6 avril pour vous inscrire. La remise à niveau dure 8 semaines, à l’issue desquelles un examen final donne lieu à une certification – un petit diplôme ! Les cours sont présentés en vidéo par Jean-François Castille, le maître de conférences qui a été à l’initiative du projet. Ensuite il y a des exercices, des QCM, un forum où l’on est invité à échanger avec les autres élèves, un autre où l’on est encouragé à poser ses questions aux enseignants. Il y a des fiches à télécharger avec les points importants, et une semaine sur deux est consacrée aux révisions.

L’adresse : rendez-vous sur Fun-mooc.fr (FUN comme France université numérique). Là, vous cherchez le cours intitulé "Renforcer ses compétences orthographiques". Et si l’orthographe ne vous passionne pas (ce que je n’ose imaginer), sur cette plate-forme, fun-mooc, vous pouvez apprendre quantité d’autres disciplines gratuitement, et tout cela très sérieusement car il s’agit de cours mis à disposition par des universités françaises. Ça va de la comptabilité à l’épidémiologie en passant par la manière de faire un film vidéo avec son smartphone. Allez voir, ça vaut la peine. Bravo, ça c’est du vrai service public !