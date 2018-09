Du cannabis pour apaiser les homards avant de les cuire

publié le 21/09/2018 à 15:53

"Si nous voulons prendre une vie, nous avons la responsabilité de le faire aussi humainement que possible". Alors que la Suisse a interdit de plonger les homards vivants dans l'eau bouillante à la cuisson, la propriétaire d'un restaurant américain a mis au point une technique inédite pour abréger leurs souffrances.



Dans le Maine, le "Charlotte's Legendary Lobster Pound" fait inhaler de la fumée de cannabis aux homards, avant de les faire cuire. Le crustacé est alors placé dans une cuve fermée, dans laquelle on souffle du cannabis, rapporte the Guardian. Selon la propriétaire du restaurant, cette technique "plus humaine" permettrait de détendre le homard. Il serait alors moins sensible à la douleur. Autre avantage : sa chair deviendrait plus savoureuse.

L'initiative laisse toutefois les chercheurs sceptiques. Principal composant psychoactif du cannabis, le THC n'est pas soluble dans l'eau, rappelle The Cannabist. Il est peu probable que cette eau infusée au cannabis ait le moindre effet apaisant sur le homard. Les scientifiques s'interrogent également sur la capacité de ces crustacés à ressentir la douleur.

Selon Dr. Robert Elwood, ils ne réagiraient pas aux stimuli douloureux, tels que la chaleur. "Nous ne pouvons pas démontrer que les animaux ressentent la douleur (...). Nous commençons toutefois à penser qu'il faudrait leur accorder le bénéfice du doute", nuance-t-il.