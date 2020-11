Un soulier de Marie-Antoinette adjugé pour plus de 40.000 euros à Versailles

publié le 15/11/2020 à 20:44

C'est une vente de chaussure pour le moins exceptionnelle : 43.750 euros, et à ce prix-là, vous n'avez même pas la paire. La maison de vente aux enchères versaillaise Osenat a annoncé ce dimanche 15 novembre la vente d'un soulier de soie blanc ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette.

Il s'agit d'un petit soulier est "en soie sur le tiers avant et en chevreau aux trois quarts arrière", avec "quatre rubans plissés superposés" sur le dessus. La semelle est en cuir et possède un "talon recouvert de peau vernie grise" de 4,7 cm de hauteur, a décrit Osenat. Et Marie-Antoinette avait les pieds délicats : la chaussure ne mesure que 22,5 cm, ce qui correspond à peu près à une taille 36.

Ce soulier aurait été remis à Marie-Emilie Leschevin de Prévoisin, amie proche de Madame Campan, la première femme de chambre de la Reine. Après la mort de cette femme en 1816, ce sont les descendants de la femme de chambre qui ont conservé l'objet jusqu'aujourd'hui.



Estimé entre 8.000 et 10.000 euros, le soulier de la reine guillotinée le 16 octobre 1793, une mort violent qui lui vaut de fasciner encore jusqu'à nos jours dans le monde, a fait s'envoler les enchères, notamment grâce au "vif intérêt" de "collectionneurs internationaux", selon la maison de vente.

Ce dimanche, la Réunion des musées nationaux a aussi profité de cette vente pour faire un joli achat. Grâce à une préemption, l'établissement public a pu acquérir pour 75.000 euros un tableau de 1824 signé François-Jean Garneray, "Molière honoré par Louis XIV". Une "rare représentation de Molière et de Louis XIV", où le Roi Soleil invite le célèbre comédien et dramaturge à sa table, achetée, au profit de la Comédie française.