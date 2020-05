publié le 21/05/2020 à 09:02

Son visage est bien connu des téléspectateurs de M6. Grégory Cuilleron a participé à Un dîner presque parfait, qu'il a remporté en 2009, puis à Top Chef l'année suivante. Né sans avant-bras, il l'assure : "Le handicap n'est pas dramatique, on peut très bien vivre avec".

Il en est la preuve vivante, désormais à la tête de deux restaurants. Mais Grégory Cuilleron le sait, il est parfois difficile de trouver un emploi lorsqu'on est handicapé. Le chef cuisinier a d'ailleurs été l'ambassadeur de l'AGIPHF, l'Association Générale d'Aide à l'Insertion Professionelle des Handicapés de France.

"C'est assez vexant de se dire que des employeurs préfèrent payer une amende plutôt que d'engager des personnes handicapées (qui doivent représenter 6% des effectifs si une entreprise compte plus de 20 salariés, dit la loi, ndlr)", reconnaît l'auteur (avec Alexis Jenni) de La vie à pleine main (ed. Albin Michel).

"Les entreprises ont une responsabilité sociale et une personne handicapée n'est pas un stagiaire bis. Elle n'est pas là pour faire des photocopies et du café mais pour apporter toutes ses compétences", rappelle Grégory Cuilleron. "Les handicaps sont très variés selon les personnes et il y a toujours le bon handicap pour le bon emploi, on finit toujours par y arriver", conclut-il, sur une note d'optimisme.