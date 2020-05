Sécurité sociale : une cinquième branche créée pour la perte d'autonomie

publié le 20/05/2020 à 20:53

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai, les négociations autour d'une réforme de l'hôpital ont commencé à être préparées et étudiées tout comme la revalorisation salariale des soignants. Il y était également question de financer la dépendance pour le grand âge en créant une cinquième branche de la sécurité sociale, après l'assurance maladie, la vieillesse, la famille et les accidents du travail.

D'ici 4 mois, le mercredi 30 septembre, les modalités de la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale devront être remises au Parlement. Elle prendra notamment en charge la perte d'autonomie des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Le coût de cette nouvelle branche sera en partie financé par l'impôt CSG, pour un montant de près de 2,5 milliards d'euros.

Les spécialistes de la dépendance expliquent cependant que cet argent ne suffira pas. À terme, il faudra selon eux 10 milliards d'euros par an uniquement pour financer le grand âge. En plus de cette amorce financière à moyen terme, le gouvernement prévoit aussi une concertation à court terme dédiée à la perte d'autonomie. Le temps presse car, à l'horizon 2050, la France devrait compter 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans, soit trois fois plus qu'aujourd'hui.