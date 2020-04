publié le 30/03/2020 à 19:24

Une nouvelle attestation de dérogation de sortie est désormais disponible sur le site internet du gouvernement. Il s'agit d'une attestation simplifiée, rédigée en français FALC, facile à lire et à comprendre, à l'intention des étrangers ne maîtrisant pas bien la langue française, des personne illettrées ou des citoyens en situation de handicap.

Cette attestation simplifiée reprend les éléments de l'attestation de dérogation classique. Là aussi il faut y indiquer son nom, sa date de naissance, son lieu de résidence ainsi que le motif de sortie. Afin d'être plus accessible, ce nouveau document possède des pictogrammes correspondant à chaque élément inscrit et pour chaque option de sortie proposée. Le langage facile à lire et à comprendre (FALC) a pour but de faciliter la compréhension chez les personnes ayant le plus de difficultés.

Attestation de dérogation de sortie simplifiée Crédit : Site internet du gouvernement

Le site du gouvernement a également mis à disposition une page en FALC avec les informations principales sur le coronavirus et les règles en vigueur. L'Unapei, principal mouvement associatif français, qui agit avec et pour les personnes en situation de handicap, propose également deux documents en FALC sur son site internet : un rappel des règles de confinement ainsi que la marche à suivre en cas de symptômes.



Concernant les personnes aveugles et malvoyantes, plusieurs associations comme Handiréseaux ont proposé des attestations simplifiées, qui ne sont pas officielles à ce jour.