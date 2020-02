publié le 24/02/2020 à 10:38

Une fois qu'on est dedans, elle est bonne. À la piscine de Tulle en Corrèze, des résidents d'Ehpad enfilent le maillot pour un moment de complicité. Un programme unique en France, mis en place depuis deux ans : nagez, forme, santé.

De l'énergie, de la bonne humeur et de l'humour. Carole Colin Noailhac, éducatrice sportive est infatigable. Pendant une heure, elle va guider les résidents de l'Ehpad dans le grand bassin de la piscine de Tulle au milieu des nageurs confirmés. Sur le côté, Lydie, une octogénaire en fauteuil roulant attend impatiemment de pouvoir être mise à l'eau. "J'ai fait de l'arthrose au genoux. J'ai décidé de faire de la piscine et ça me fait du bien !", assure-t-elle.

Chaque résident est accompagné dans l'eau par une animatrice. Laura est l'une d'elles, elle trouve le moment "incomparable". "On est en dehors des soins et on a un moment privilégié. On est dans l'eau qu'avec les résidents, ce qu'on ne peut pas faire en établissement", insiste-elle.

Chaque résident est accompagné dans l'eau par une animatrice Crédit : Guillaume Frixon / RTL

"Ça libère physiquement des personnes handicapées"

À l'origine de ce projet, le pôle gériatrie de l'hôpital de Tulle. Carole Pecouyoul, gériatre, applaudit des deux mains : "On est en apesanteur, on améliore sa mobilité avec plein de contraintes qui n'existent plus, comme le poids sur les articulations. Ça libère physiquement des personnes qui sont dans des formes de handicap au quotidien".

Deux maîtres nageurs ont été spécialement formés pour accompagner les personnes âgées dans l'eau. La réussite semble totale, il y a des sourires partagés, comme si la piscine était un bain de jouvence. Robert est heureux d'avoir partagé cette séance de piscine "ça enlève le mal de dos et on se sent plus léger quand on sort", confie-t-il.

Deux maîtres nageurs ont été spécialement formés pour accompagner les personnes âgées dans l'eau Crédit : Guillaume Frixon / RTL

"Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas se mettre à l'eau"

Ici, les seniors sont des baigneurs comme les autres. C'est important d'être ultra-pédagogique. "Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas se mettre à l'eau. Il faut simplement le faire différemment", pointe Carole Colin Noailhac.



Sur le bord du bassin, Mélanie Delpy, présidente du club des nageurs de Tulle ne manque aucune séance. "On a réussi à redonner le sourire aux résidents qui ont des pathologies et aux aides soignants qui endurent au quotidien ce métier très difficile. C'est une bulle de bien-être", sourit-elle.