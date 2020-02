Carnaval de Dunkerque : plongée dans l'une des fêtes emblématiques du Nord

publié le 21/02/2020 à 10:50

Avant mardi-gras, la semaine prochaine, Dunkerque va vibrer ce week-end au rythme du carnaval. Ce sont les "3 Joyeuses" le temps fort de cette grande fête populaire qui a déjà démarré dans le secteur depuis fin janvier. Plusieurs milliers de personnes sont attendues notamment samedi (22 février) et dimanche pour les défilés déguisés et le jet de harengs.

RTL a suivi samedi dernier la bande de Brouckerque, une petite commune du secteur, avec des familles de "carnavaleux" très attachées à cette tradition. Et avant le défilé dans le village, il faut enfiler le "cletch", le déguisement, pour aller en "chapelle" chez Clément, cela n’a pas de caractère religieux. Encore que, ici ce sont des fidèles !

Entre janvier et mars, ils vivent au rythme des bandes et des bals, des retrouvailles entre copains. On trinque autour d’une bière, on sort ses vieux habits, manteaux de fourrure, bas résilles pour certains, les chapeaux fleuris. Michel le tambour major, en grognard napoléonien, donne le départ du cortège.

Clément Noé et son fils, son épouse Florine et son père Yves Cazeel, alias "Tarte à Pizza", au carnaval de Dunkerque
La bande de Brouckerque (commune près de Dunkerque), avec la maire de la ville Marie Claude Lermytte
Le Tambour Major, "Tarte à Pizza" et Franck Antson, correspondant de RTL la région
Le Carnaval de Dunkerque 2020

Une tradition qui se transmet aux enfants

Et pour tenir le rythme ces "carnavaleux" ont posé des congés. Avec Florine son épouse, Clément, technicien dans la sidérurgie, entend transmettre ses valeurs à ses enfants. Dans le salon au milieu de ces convives déguisés, Marie Claude Lermytte la maire de Brouckerque retrouve aussi ses copines.

Le carnaval est une énorme fête qui a, malgré tout, ses codes. À Dunkerque on verse volontairement parfois dans l’excès, mais toujours bon esprit, en respectant certaines règles. Comme en première ligne, devant les musiciens, où l’on retrouve Yves alias "Tarte à pizza". Plus loin, au milieu des chahuts, sous les parapluies colorés, le petit Jules fait ses premières armes sous les yeux de sa mère. La fête se poursuit alors au rythme des fifres et tambours, avec le jet de harengs comme en hommage, toujours, à ces pêcheurs. Et c’est aussi par tradition, dans cet esprit de camaraderie, qu'on s’embrasse au carnaval.

