Officiellement, elle a été licenciée pour "insubordination". Hella Kherief, qui travaillait dans un Ehpad dans les Bouches-du-Rhône, a été licenciée après avoir dénoncé à visage découvert le traitement réservé aux pensionnaires de ces établissements lors d'un reportage diffusé dans Envoyé spécial en septembre 2018.



Mais l'aide-soignante, qui évoque une véritable "vocation" pour ce métier, a refusé de se taire et vient de publier Le scandale des Ehpad (éditions Hugo). "Quand il n'y a pas de visage derrière, les gens prennent cela à la légère. Le combat n'est pas terminé mais j'espère que la parole va se libérer", explique-t-elle sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, ce samedi 11 mai.



Un livre coup de poing où elle dresse le terrible quotidien dans ces établissements. "Je me bats parce que j’ai peur de souffrir en mettant un de mes parents en Ehpad et de voir mes enfants souffrir s’ils doivent m’y mettre", raconte-t-elle face à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.

On fait de l'argent sur le dos des personnes âgées Hella Kherief





Quota de couches par pensionnaire, anxiolytiques... Hella Kherief n'élude aucun sujet. "Je trouve ça inhumain, qu'à cause d'un budget, je ne puisse pas changer un résident. Le quota est limité à trois couches par jour (...) C'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre", détaille-t-elle.

Et de poursuivre : "On fait de l'argent sur le dos des personnes âgées". Alors qu'une place dans un Ehpad coûte entre 3.000 et 6.000 par mois, l'aide soignante dénonce un mensonge. "Le prix ne veut rien dire, c'est juste les apparences mais les services restent exactement les mêmes (...) Il y a des choses plus utiles aux personnes âgées mais quand on rentre dans un local qui fait plus bling-bling, vous vous dites que vous mettez le prix pour une raison".