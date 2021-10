Trois Français sur quatre estiment avoir perdu du pouvoir d'achat, selon notre baromètre

Le pouvoir d'achat s'impose comme l'une des principales préoccupations des Français. Notre baromètre BVA pour Orange et RTL publié ce vendredi 22 octobre révèle que les trois quarts d'entre eux ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat par rapport à ces dernières années.

Autre indicateur révélé par notre sondage : 4 Français sur 10 estiment même que leur pouvoir d'achat a beaucoup diminué. Ces chiffres traduisent un malaise installé en particulier chez les ouvriers, les femmes et les actifs, mais aussi dans toutes les catégories, même les plus favorisées. Outre la hausse conjoncturelle du prix du carburant et de l'énergie, ces chiffres nourrissent plus largement l'idée que les classes moyennes se paupérisent, ainsi que les interrogations sur la valeur du travail.

D'où la nette baisse de popularité d'Emmanuel Macron. Sa cote enregistre 4 points de moins que le mois dernier, et se situe à 42%, selon le sondage. Celle du Premier ministre Jean Castex, n'est pas épargnée. Ce dernier perd six points, et arrive à 39%.